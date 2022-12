Conductores en Medellín no sintieron la rebaja en el precio de la gasolina

Para algunos conductores en Medellín, la rebaja en 65 pesos en el precio de la gasolina no representó un alivio.



Pese a que, en promedio, el precio del galón quedó en 9.438 pesos, ellos aseguran que realmente no sienten el ahorro debido a todos los incrementos que se habían registrado en 2018.



En las estaciones de servicio muchos, incluso, no se percataron de esa rebaja y pidieron que el Gobierno disminuya más los costos para compensar con el aumento que se registra en otra gran cantidad de productos desde este primero de enero.

“Para nada veo el cambio, uno no siente en el bolsillo que haya rebajado”, “si la gasolina rebaja es porque ya la han subido varias veces”, dijeron a BLU Radio algunos usuarios.



En Medellín, el precio del galón de ACPM quedó en 8.873 pesos.

