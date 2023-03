Confirman que hombre que atacó con químico a su expareja en centro comercial de Sabaneta se suicidó

En entrevista con Mañanas Blu, el secretario de Seguridad de Sabaneta, Antioquia, Mariano Atehortúa, entregó detalles reveladores sobre el caso de feminicidio que conmociona a esa ciudad.

Una de las revelaciones que hicieron las autoridades fue que el atacante de Maryori Muñoz , identificado como Luis Carlos Aguirre, de 68 años, se suicidó con la misma sustancia química que usó para atacar a su expareja.

Es de recordar que la víctima trabajaba como administradora de un centro de estética de Sabaneta. Hasta su trabajo llegó el sujeto, toca la puerta, la llama, ella sale y a los dos minutos ingresa solicitando auxilio a su compañera porque no veía.

“Él le vierte ese agente químico (a Maryori) y posterior al vertimiento él también inhala ese agente químico”, detalló Atehortúa.

El funcionario agregó que la intención del atacante fue quitarse la vida luego de cometer el crimen y que no fue un accidente sino un suicidio.

Así planeó el asesinato a su expareja

Según las información que brindó el secretario de Seguridad de Sabaneta, en Mañanas Blu, él venía hace seis meses hostigando a Maryori Muñoz y siempre iba a decirle que iba a atentar en contra de su integridad.

“Cuando una persona ya viene con esta situación, ya viene preparando todo esto durante determinado tiempo, pues la mente viene trabajando sobre algo. Al él inhalar también esa sustancia, pues no sabemos cuál era su intención”, relató.

Sobre qué sustancia utilizó el hombre, el secretario de Gobierno de Sabaneta dijo que aún se desconoce, aunque reconoció que ya tienen varios indicios.

“Hay unos indicios, pero literal no podemos lanzar ese indicio porque sería irresponsable hacerlo, hasta que el Cuerpo Técnico de Investigación no diga qué sustancia o qué agente químico fue. Por la letalidad de este no sabríamos qué laboratorio, quién lo fabrica, dónde se consigue, porque literal es una sustancia letal”, agregó.

