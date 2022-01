Corte de agua: esta semana habrá interrupción del servicio en Medellín, Copacabana y Sabaneta

Entre este lunes y el próximo miércoles, distintos sectores de Medellín , Copacabana y Sabaneta presentarán corte de agua, debido a lavados de tanques que adelantará Empresas Públicas de Medellín en esos municipios.

En la capital antioqueña, el corte de agua irá desde las 9:00 de la noche de este lunes, 17 de enero, hasta las 3:00 de la mañana del martes 18 de enero. En Medellín, los barrios afectados serán Campo Valdes No. 1, Campo Valdes No. 2, Manrique Central No. 1, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central No. 2, El Pomar, La Salle y Las Granjas, en las siguientes direcciones:

De calle 71 hasta calle 72 entre carrera 45 y carrera 46.

De calle 72 hasta calle 77 entre carrera 45 y carrera 48.

De calle 77 hasta calle 78 entre carrera 49 y carrera 45.

De calle 78 hasta calle 85 entre carrera 42A y carrera 49.

De calle 85 hasta calle 86 entre carrera 44 y carrera 49.

De calle 86 hasta calle 88 entre carrera 44 y carrera 46.

En Copacabana, el corte de agua se presentará entre las 8:00 de la noche del martes 18 de enero y las 3:00 de la mañana del próximo miércoles, 19 de enero, en los barrios Machado, La Misericordia, Remanso, Pedregal (Copacabana), Villa Nueva (Copacabana), La Asunción, Simón Bolívar (Copacabana), Tobón Quintero, La Azulita, Las Vegas, El Recreo, El Obrero, Miraflores (Copacabana), Cristo Rey (Copacabana), Fátima (Copacabana), La Pedrera, El Majón, El Tablazo, La María y San Juan, en las siguientes direcciones:

De calle 46 entre carrera 66A y carrera 69.

De calle 47 hasta calle 50 entre carrera 63 y carrera 69.

De calle 50 hasta calle 53 entre carrera 63 y carrera 63C.

De calle 42 hasta calle 54 entre carrera 55 y carrera 62.

De calle 38 hasta calle 52 entre carrera 49 y carrera 54.

De calle 47A hasta calle 54 entre carrera 43 y carrera 49.

De calle 50 entre carrera 42 y carrera 43.

De calle 49 hasta calle 50 entre carrera 25 y carrera 31.

De calle 50 hasta calle 51 entre carrera 30 y carrera 34C.

Finalmente, en Sabaneta el corte de agua será el jueves 20 de enero, de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y afectará a unos 2.933 clientes de los barrios La Doctora, Las Lomitas, María Auxiliadora y San José.