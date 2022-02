¿Cuál será el futuro de los 86 comerciantes de la plaza de mercado de Envigado, Antioquia?

BLU Radio llegó hasta la Plaza de mercado de Envigado , ubicada a tres cuadras del Parque principal de este municipio, para hablar con los comerciantes que por años han vendido productos como frutas y verduras. No saben para donde coger después que los desalojen el 1 de marzo.

Esta situación es debido a que la plaza de mercado deberá estar desocupada por una remodelación por parte de la alcaldía, obras que durarán más de un año.

No todos han encontrado locales para trasladarse y si encuentran están mucho más costosos que en la plaza. En el caso de Álvaro Jaramillo, propietario de una legumbrería, no sabe qué hacer con tanta verdura que se le dañará, pues no cree que la pueda vender toda en 4 días que quedan.

Mientras se acomoda uno en otra parte todos estos alimentos que tengo aquí son perecederos y no tengo donde meterlos, entonces imagínese las pérdidas. y fuera de eso nos quedamos sin trabajo expresó Jaramillo.

Según Gabriel Londoño, secretario de Desarrollo Económico de Envigado, las ayudas que se están brindando por parte de la alcaldía es en la capacitación de marketing digital para que puedan potencializar las ventas en redes sociales y en espacios para que puedan vender los productos los fines de semana en el parque principal de Envigado.

“La idea es distribuir toda la plaza para que pueda ser un foco de turismo y de comercialización muy importante y garantizar que todos los comerciantes que están en la plaza de mercado, al finalizar las obras se les vuelva a garantizar el espacio de trabajo”, sostuvo Londoño.

A pesar de ello, los comerciantes piden mayores garantías, pues les avisaron muy tarde y les preocupa que no solo van a quedar a la deriva los 86 comerciantes sino los empleados y familiares que se beneficiaban del sustento que llevan a sus casas con las ventas diarias de la plaza.

