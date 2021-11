Daniel Quintero pide cambio de delegado del Gobierno para Hidroituango por relación con contratistas

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero , confirmó que le solicitará al Gobierno Nacional el cambio del delegado para asuntos de Hidroituango , el consejero presidencial Juan Emilio Posada, por su relación familiar con contratistas del megaproyecto.

Según el mandatario local, el consejero presidencial para la competitividad reconoció en una reunión en Presidencia que es primo hermano de Juan Guillermo y Francisco Londoño Posada, dos socios de Coninsa Ramón H, una de las empresas que conforman la constructora CCC Ituango.

Ese funcionario, de acuerdo con el alcalde, tendría un conflicto de intereses, pero aún así no lo advirtió y participó en reuniones de Hidroituango, en diálogos sobre el cambio o no de constructores y en temas del BID. Por esa razón, no solo se restringirá su participación en reuniones sino que se pedirá un relevo.

"Le vamos a pedir al Gobierno Nacional que disponga de otro consejero presidencial que no tenga relación con los contratistas en ese papel que venía cumpliendo de mediador. Y de la misma manera, vamos a pedirle al Gobierno Nacional un mediador diferente con el BID porque la relación con el BID la venía gestionando este señor", agregó el alcalde Quintero.

Hay que recordar que la Red de Veedurías ya radicó una recusación contra Juan Emilio Posada y busca que no solo se acoja el impedimento sino que el funcionario se aparte de ese cargo delegado en Hidroituango.

Publicidad

Escuche más noticias del día aquí:

Escuche las noticias de Colombia y el mundo aquí: