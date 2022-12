De los 33 jugadores que ganaron la Libertadores solo quedan 3: Jorge Almirón

El entrenador de Atlético Nacional, Jorge Almirón, acudió a rueda de prensa tras quedar eliminado de la Copa Libertadores al perder en el global 1-2 contra Atlético Tucumán.

“Puedo analizar el partido y la entrega del equipo fue total. Hicimos todo para ganar el partido. Estamos dolidos todos, pero agradecido por el esfuerzo”, dijo.

Asimismo, Almirón se refirió a su continuidad en el equipo paisa tras la derrota ante Tucumán.

“Tuvimos dominio de juego, en el área ganamos todas. Explicar lo inexplicable es complicado. A mí me contrataron por dos años, no he hablado con la directiva, es un golpe duro, pero tengo la semana para hablar. Dependerá de lo que quieran los jefes y yo no voy a forzar nada”, mencionó.

¿Mala planificación de la plantilla?

“Es un proceso. Este equipo ganó la Libertadores hace poco, hay una placa en el club en donde aparecen 33 jugadores de ese plantel, solamente quedan tres. Hacer un equipo ganador lo quieren todos, entonces es un equipo en donde muchos son jóvenes y van en gran proceso”, afirmó.