Déficit de la Secretaría de Salud de Antioquia supera los $300 mil millones

Durante la instalación de las sesiones extras, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez cuestionó el manejo que se le da al sistema de salud a nivel nacional y aseguró que el país no estaba preparado para cambios como la eliminación del no POS, pues siguen llegando cobros que ya generan cuentas millonarias en las regiones y el gobierno debe responder.



El mandatario afirmó que con el proyecto se pretende garantizar la afiliación de todos los antioqueños y dijo que el Gobierno solo gira recursos por 13 mil millones de pesos para quienes no están afiliados, pero las cuentas por la atención son de 50 mil millones de pesos. Además, se busca reorganizar el sistema para que haya transparencia y se inviertan bien los recursos.



El gobernador advirtió que también debe ser un compromiso de los alcaldes comprometerse con los temas de salud para garantizar la cobertura en todos los territorios.



