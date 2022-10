Denuncian a Camilo Sánchez y Camilo Pardo por chistes sobre joven que murió atropellada en Medellín

La ONG Human Rights Internacional y la Corporación Humanitaria Justicia al Derecho anunciaron que denunciarán a los conocidos comediantes Camilo Pardo y Camilo Sánchez por haber hecho chistes sobre la muerte de Isabella Montoya en Medellín.

Los humoristas, que se dieron a conocer por el programa de comedia ‘Con Ánimo de Ofender’ que realizaban en las calles junto con otros comediantes, se refirieron al caso de Montoya, quien falleció el pasado 1 de octubre después de que un bus la atropellara al no dejarse robar, en el canal de YouTube llamado 'F*cksNews'.

Dicho canal fue creado por ambos hombres después de que se dejara de grabar ‘Con Ánimo de Ofender’ y hace referencia a un noticiero de humor en el que cuentan hechos de la actualidad del país con el toque de humor que los caracteriza.

Recientemente, los dos jóvenes realizaron una gira por diferentes ciudades del país, entre ellas, estaba Medellín. Allí, Sánchez y Pardo se refirieron a la muerte de la joven e hicieron comentarios que, al menos para la ONG y la corporación, “jugaron con el drama humano y ridiculizaron el hecho”, posición que no comparten otros usuarios en redes.

“Camilo Pardo y Camilo Sánchez en el programa Fucks News se burlaron del dolor de la familia Gómez, donde su hija Isabela Montoya Gómez murió en un accidente de tránsito consecuencia de un hurto. ¡¡¡Rechazo total!!!”, escribió la corporación en sus redes sociales.

@CamiloPMagia y @dejemequieto en el programa Fucks News se burlaron del dolor de la familia Gómez, donde su hija Isabela Montoya Gómez murió en un accidente de tránsito consecuencia de un hurto. Rechazo total!!! @HRI_ONG @JulioCe50243550 @arcilaDDHH @FiscaliaCol pic.twitter.com/VMkJuRv9ud — Corporación Humanitaria Justicia al Derecho (@jus_alderecho) October 11, 2022

Los comentarios que despertaron el rechazo de los denunciantes tuvieron lugar en el show de humor que dieron los comediantes la semana pasada en el teatro de la Universidad de Medellín. En este, Sánchez realizó algunos comentarios como: “La dejó sin señal”, “¿Y qué celular era?”, “Cagada que el que tenía el antichoques era el celular y no la nena”.

Después de conocerse la denuncia, Pardo escribió en sus redes “all for the joke”, lo que en español significa “todo por la broma”, sin conocerse a ciencia cierta si se refiere directamente a la noticia o no.

All for the joke — Camilo Pardo Mago (@CamiloPMagia) October 11, 2022

Ante esto, en redes volvió a suscitar el debate sobre la delgada línea entre el humor y el irrespeto. Cientos de usuarios manifestaron su rechazo a la denuncia, pues aseguran que “ese es su humor” y que “es tan subjetivo que hasta Camilo Sánchez se burla de su enfermedad”.

