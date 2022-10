Preocupación en Antioquia por más de 100 asesinatos de mujeres en lo que va del año

La situación de las mujeres en Antioquia es preocupante, más de 100 mujeres han sido asesinadas en lo que va del año en Antioquia. De esos casos, 22 ocurrieron en Medellín , de acuerdo Dora Saldarriaga, concejala del movimiento mujeres Estamos Listas.

La concejala afirmó que toda esta situación se debe a una crisis humanitaria de emergencia por violencia machista, lo que acabó con la vida de mujeres como Daniela Carolina Suárez Gómez y Ketsy Morales Martínez, que murieron en Medellín el mismo día, el pasado 2 de octubre.

Publicidad

La concejala también cuestionó los mecanismos que actualmente se ofrecen desde la administración municipal para la prevención o en caso de suceder algo, la atención de la violencia contra la mujer en Medellín, ya que muchos casos han sido olvidados.

"Si estamos supuestamente en un valle del software porque no hay un software que le haga seguimiento puntual para saber sobre estas mujeres que solicitan medidas de atención ¿Qué pasa? Entonces si no hacemos seguimiento ni no tenemos dispositivos que puedan atender a estas mujeres que están alto riesgo ¿Qué vamos a hacer?", indicó la concejala Saldarriaga.

Asimismo la concejala advirtió que si no se le brindan las garantías necesarias a toda la población de la mujer vulnerable, lo único que se tendrá son secuestros, desaparición y más feminicidios.

Publicidad

Escuche el podcast Sin Tabú: