Denuncian al alcalde de Yarumal por desaparición de un paciente del hospital

Dos horas de viaje en bus intermunicipal hacia Medellín y siete días en ascuas, es el tiempo invertido por José Alirio Giraldo Yepes, un minero del municipio de Yarumal, quien denunció ante la Fiscalía que su hermano se lo “desaparecieron” del hospital de la población del norte de Antioquia.



Señala que el alcalde de Yarumal, el director del hospital y hasta la secretaria de Salud local, literalmente “desaparecieron” a su hermano Alfredo de Jesús, quien fue internado por una complicación médica en mayo.



Hasta el 7 de junio pasado, a las 2:00 de la tarde, supo de su hermano, porque luego, no le han dado razón de su paradero.



Según Giraldo Yepes, todo empezó cuando llevó al hospital San Juan de Dios a su hermano, con limitaciones físicas, por un brote y llagas en la parte baja de la espalda. Para su sorpresa, la decisión de los galenos fue “amputarle las piernas” a Alfredo.



En medio de trámites y solicitudes, el paciente fue remitido y atendido por una infección en los muñones en el hospital General de Medellín. Luego, fue enviado de nuevo a Yarumal para su atención, pero después de varios días de estar internado no aparece, aseguró Alirio.



Frente a esa denuncia, consultado por Blu Radio, el alcalde de Yarumal, Julio Areiza, dio otra versión. Aseguró que el paciente había sido trasladado al hogar de paso porque, según él, la familia de Alfredo de Jesús no quería recibirlo después de ser dado de alta.



Sin embargo, el alcalde Areiza no dio precisión a cuál ancianato de Yarumal fue remitido el paciente. Además sí reconoció, que del hospital no han entregado datos del enfermo a la familia porque, según el mandatario, el hermano del desaparecido “se va a bravear la gente y a molestarla”.



Blu Radio conoció la denuncia ante la Fiscalía de Medellín por desaparición forzada que fue instaurada en contra del alcalde Julio Areiza, la secretaria de Salud, Yaneth Liliana Arango y el coordinador del hospital, Alejandro Blandón.