Denuncian nueva incursión de paramilitares en San José de Apartadó

Mientras caminaban a 20 minutos de la aldea, los habitantes de la vereda Mulatos, de la comunidad de Paz de San José de Apartadó, al parecer, se toparon con un grupo paramilitar que los obligó a no registrar el encuentro en dispositivos móviles y de nuevo habrían lanzado amenazas en su contra, así lo relató a Blu Radio uno de los habitantes de la zona.



“Estaban como furiosos porque llegamos hasta donde estaban ellos. Llegamos porque estábamos haciendo el recorrido de la Semana Santa, el viacrucis, entonces estaban furiosos porque habíamos pasado por ahí. Teníamos que pasar despacio y que quedaba totalmente prohibido sacar cualquier tipo de cámara celular porque de inmediato eran dañados”, relató.



Según los pobladores, solo hay presencia paramilitar en la zona. Dicen que en el sector no hay vigilancia del Ejército ni la Policía.



Defensoría del Pueblo en la región de Urabá indicó que no conocen ningún tipo de denuncias relacionadas con una incursión o presencia de grupos de autodefensas en la comunidad de paz.

A través de su cuenta en Twitter, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó hizo la denuncia:

Paramilitares invaden las casas de los campesinos, en la vereda mulatos de San José de Apartadó pic.twitter.com/3Ri5sZztHQ — Comunidad de Paz (@cdpsanjose) April 17, 2017