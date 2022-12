Denuncian violación de una menor en bus de servicio público en Antioquia

Un nuevo caso de violación a una menor de 14 años de edad se presentó en Antioquia, esta vez entre una vía entre Bello y Copacabana.

Según la madre de la niña, quien prefirió ocultar su nombre por motivos de seguridad, el conductor de bus paró, tomó a la fuerza a su hija, la empujó hacia el automotor y luego procedió a abusar de ella.

Relató que el hombre la miró fijamente por el retrovisor y, cuando los dos pasajeros que iban se bajaron, sucedieron los hechos.

“Ella se pudo bajar después y me dijo ‘mami, me violaron, el señor del bus me violó’ y yo ahí mismo llamé a mi esposo y le dije ‘véngase que a la niña nos la violaron’”, dijo.

La Secretaría de Gobierno del municipio de Copacabana, Luz María Hincapié, dijo que ya se están adelantando las investigaciones respectivas, basadas en las cámaras de seguridad, para determinar lo sucedido y dar con la captura del presunto responsable.

“Ya se están revisando cámaras del metro donde la niña abordó el bus, el recorrido que el bus hace, ya se habló con el gerente de la empresa de buses”, manifestó Hincapié.

