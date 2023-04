Desde la Comuna 13, Medellín también se sumó al Día Nacional de Solidaridad con las Víctimas

Durante las épocas más complejas del conflicto urbano en Medellín, el cementerio de La América fue uno de los espacios que acogió algunas de las escenas más dolorosas de la guerra y varias décadas después se ha consolidado como un punto de encuentro, resistencia y el escenario de varias prácticas artísticas y culturales en la Comuna 13.

Este fue justamente el lugar desde donde diferentes organizaciones sociales y la institucionalidad en su conjunto de la capital antioqueña decidieron sumarse este 9 de abril a la conmemoración del Día Nacional de Solidaridad con las Víctimas del conflicto.

Las diferentes manifestaciones simbólicas y culturales, llevadas a cabo en este lugar, sirvieron como apertura para las jornadas que en la capital antioqueña se extenderán hasta el próximo 18 de abril con el fin de escuchar y visibilizar a esta población.

"Este es un día importante para la ciudad para seguir trabajando con y por las víctimas de la ciudad y también para reafirmar el compromiso que hay desde la institucionalidad de seguir garantizando sus derechos", manifestó el secretario de la No-Violencia de Medellín.

Durante la jornada, desde el lado de las víctimas quedó clara la intención de seguir resistiendo y, sobre todo, exigiendo verdad y justicia para que historias como las suyas nunca vuelvan a repetirse. Por eso, su apuesta es por la paz y la reconciliación.

"Yo no quiero que se repita lo que me pasó a mí y todos los días pienso en mi muchacho. A él le dijeron que se tenía que ir, no lo hizo, siguió cantando y lo mataron", relató Gustavo Pimienta, padre de Marcelo Pimienta (MC Chelo), un joven y reconocido rapero y líder comunitario de la Comuna 13 asesinado en agosto de 2010.

Durante los próximos nueve días, por parte de la administración distrital, se llevarán a cabo conversatorios, retomas culturales y una intervención en la avenida Oriental.

A estas actividades se sumarán velatones en diferentes puntos de la ciudad, obras de teatro y visitas a las instituciones educativas de Medellín para generar sensibilidad alrededor de diferentes hechos victimizantes que ha sufrido la ciudad.

Según el informe “Medellín, memorias de una guerra urbana" del Centro Nacional de Memoria Histórica, publicado en 2017, la ciudad cuenta con al menos 132.529 víctimas, la mayoría de ellas afectadas por asesinatos selectivos y desapariciones forzadas.

