"Desembalsar Hidroituango no es posible": Daniel Quintero le responde a Uribe

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero , habló en Mañanas Blu sobre el proyecto de Hidroituango , el cual tuvo pruebas en seco este martes, con el encendido de equipos. En la actividad se comprobó la capacidad de la Almenara Norte y los cables de electricidad. El sonido de las tres sirenas indicaron el éxito de la jornada. El mandatario de la capital antioqueña, le respondió a Álvaro Uribe, quien planteo que a la luz del acuerdo de Escazú se podría llegar a obligar a que la hidroeléctrica se desembalse.

"Nosotros hicimos en algún momento un análisis de alternativas, que es común en nuestros proyectos, para saber qué es más barato y qué es más rentable: si ponerlo a funcionar, si hacer todas las inversiones adicionales que hubo y el resultado final dio que lo más seguro, en términos no solo económicos, sino también ambientales y de estabilidad, protección y seguridad para los ciudadanos aguas abajo, era terminar la presa ", declaró QUintero.

Según el mandatario, el desembalse de Hidroituango podría llegar a costar 18 billones de pesos , una cifra astronómica e inviable. "Es decir, habría que vender EPM para poder desembalsar, es decir, técnicamente no es posible", sostuvo Quintero.

De acuerdo con Daniel Quintero, el escenario del desembalse de Hidroituango sería un evento inédito en el mundo, además, aseguró que no le cree al expresidente.

"Lo otro es que una represa de estas dimensiones, en estas condiciones, nunca se ha desembalsado en el mundo. Habría que ponernos a inventar, lo que pondría en riesgo a las comunidades aguas abajo. Si alguien nos pidiera a nosotros que se desembalsáramos, no podríamos hacerlo por razones de todo tipo: ambientales, seguridad de los ciudadanos. Yo tengo que revisar, yo a Uribe no le creo mucho. No es la primera vez que diría una mentira", sostuvo.

Medellín, de luto por Darío Gómez

El alcalde Quintero también se refirió al fallecimiento del cantante Darío Gómez, así como de los actos que se llevarán a cabo en la ciudad para despedir al ídolo popular. El mandatario, además, destacó el buen corazón del artista y recordó la importante donación que aportó durante la pandemia del COVID-19.

"En la pandemia era difícil conseguir plata. De pronto yo recibo una llamada, era la voz del maestro, que uno reconocía inmediatamente . Dijo, estoy aquí para ayudar, cómo puedo hacer. Nos mandó 20 millones de pesos, pero además dio apoyo y se vinculó con la donatón. Fue una persona muy cercana. Fue un gran ser humano", dijo el mandatario, quien recordó que los recursos se destinaron para dar mercados a los habitantes más necesitados de la ciudad.

De acuerdo con Quintero, su administración no escatimará para darle una despedida de alto nivel al ídolo popular. Además, recordó que el fallecido artista estaba programado para cerrar el festival de las flores.

"Es una profunda tristeza, la muerte de Darío Gómez nos ha dado particularmente duro. El maestro Darío era además de muy buen corazón. En medio de la pandemia nos dio plata, cantó para impulsar la donatón. Siempre estaba muy pendiente, era muy cercano. Obviamente era un ídolo y por eso vamos a estar a la altura y le daremos el reconocimiento que merece", indicó el alcalde Quintero.

Como era su sueño, Darío Gómez será despedido por su fiel fanaticada en cámara ardiente. El alcalde de Medellín, confirmó que el acto fúnebre se llevará a cabo en el coliseo Iván de Bedout.

"En el coliseo Iván de Bedout, el escenario de basquetbol más grande la ciudad vamos a hacer una cámara ardiente, donde estará un par de días. Vamos con la Policía también a hacerle un homenaje. Él quería que los ciudadanos lo pudieran despedir y que se hiciera un homenaje. Utilizamos sus cancione para despedir a muchos de nuestros familiares. A Darío Gómez en Medellín no lo queremos, lo adoramos", complementó.