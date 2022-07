"Con Darío Gómez el despecho dejó de ser el patito feo de la música": Jhonny Rivera

El cantante Jhonny Rivera habló en Mañanas Blu sobre el fallecimiento de Darío Gómez, el Rey del Despecho, a quien destacó no solo como el más grande del género, sino como un verdadero padre para sus colegas.

"Indiscutíblemente Darío Gómez fue como nuestra fuente de inspiración. Cuando escribí mi primera canción, #El dolor de una partida", intenté recostarme a una canción de él. Mi sueño era que él la grabara. Entonces yo trabajaba el campo, no tenía los recursos. No tuve el acceso a él y opté por grabarla. Le debo todo lo que ha pasado. Darío Gómez era el papá de nosotros. Siempre nos aconsejó. Tenía muchos nervios de pararme an le pla za de toros de Medellín, la primera vez que canté con él. Me cogió a consejos. Era muy sabio. Tenía el conocimiento de una vida entera", contó el artista.

Rivera aseguró que Darío Gómez fue un innovador en la música popular y que catapultó el género al más alto nivel, empleando varios músicos con instrumentos innovadores y dándole sofisticación.

“ Él le puso el frac a la música popular. Además dispuso de un equipo, un grupo grande , de 9 o 10 personas en un escenario, con violines, con trompetas, con acordeón. Distinto a lo que antes era puro requinto y en ocasiones acordeón. Con él, esta música se empezó a ver desde otro punto de vista, con más respeto, le dio estatus al género. Con Darío Gómez el despecho dejó de ser el patito feo de la música a ser uno de los géneros más importantes del país. ", sostuvo Rivera.