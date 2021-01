Disparan contra carro de funcionario público en Antioquia cuando viajaba con su hija de 6 años

Alejandro Villegas, director de la Unidad de Asistencia Técnica Municipal, Umata, de Santo Domingo y excandidato a la alcaldía de San Roque, fue víctima de un atentado cuando se transportaba en su carro con su hija de seis años.

El hecho ocurrió este viernes en el sector Aguas Frías, vereda La Cejita, cuando el funcionario pasaba por esa zona desde Medellín .

Fueron cuatro hombres armados los que me interceptaron, me obligaron a parar y comenzaron a insultarme y a gritarme que bajara la niña, a pesar que yo les decía que iba a entregar todo, pero no recibían mis objetos personales. Cuando sentí que iban a sacar la niña, fue que arranqué y ahí dispararon, alcanzaron a darle en cuatro ocasiones al carro. relató Villegas.

Afortunadamente nadie resultó herido y el funcionario logró salir de la zona con su hija. Sin embargo, insiste en que se mejor su seguridad pues había sido víctima de un atentado hace seis años.

"Fue cuando era precandidato a la alcaldía de San Roque y en ese momento sí me hirieron. He sido dirigente político del Centro Democrático en ese municipio el nordeste antioqueño. Aunque en estos últimos días no he recibido amenazas", agregó Villegas.

El director agradeció el actuar de las autoridades y acompañamiento en la investigación para dar con los responsables del hecho, sobre el cual se manejan ambas hipótesis, la del robo y la del atentado.

Precisamente, el coronel Jorge Cabra, comandante de la Policía en Antioquia , aseguró que fortalecerán la seguridad en las vías con agentes de tránsito y policía judicial para conductores y transportadores.

Cabe recordar que hace un mes, en el municipio vecino de Cisneros, una enfermera murió en un ataque similar contra una ambulancia.