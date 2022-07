Doloroso relato de profesora sobreviviente a deslizamiento en Andes: “No teníamos ninguna alerta”

Como una verdadera “tragedia”, así calificó la profesora Eliana Rincones Pérez el deslizamiento en Andes, Antioquia, ocurrido este jueves en la tarde , que sepultó una escuela de la vereda El Porvenir; tres menores de edad murieron y 17 fueron rescatados gracias a la ayuda de la docente.

En diálogo con Mañanas Blu, Rincones describió los momentos de angustia que vivió cuando, de un momento a otro, vio que venía una avalancha . Según dijo, fue tan rápido que casi no pueden escapar del lodo y aseguró que no había "ninguna alerta".

Publicidad

“Fueron segundos, los niños gritaron y no nos dio tiempo de nada. Los niños fueron muy inteligentes, muy valientes, empezaron a correr delante de mí; los que estaban en el salón posiblemente no se dieron cuenta, solo por los gritos”.

Contó que en ese momento estaban en el descanso, los niños estaban jugando en el patio y ella los cuidaba desde uno de los corredores. Ahí, “los niños vieron de frente venir la avalancha”.

“Cuando la vimos venir, ya estaba muy cerca, no nos dio tiempo. Todos nos tiramos por donde pudimos, cuando yo quise bajar, ya no me daba tiempo porque el camino estaba tapado, la única opción fue tirarme por el barranco, era muy alto”, relató.

La profesora Eliana añadió que por ahí mismo “también bajó uno de los niños, pero el lodo lo alcanzó y lo tiró al lado” de donde ella cayó. Ese estudiante, mencionó, “tenía sangre en la cara”: “Me habló y cómo pude lo saqué”.

Publicidad

“Cuando vi que no bajaba más nada, subí a la escuela otra vez. Había dos hermanitas y las asistí. Vimos una cabecita de otra niña, tenía escombros encima, ella fue la primera en ser rescatada”, sostuvo la docente.