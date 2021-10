¿Dónde está el Josecito que yo conozco?: mamá de J Balvin dice que su hijo se equivocó con ‘Perra’

Habló doña Alba Mery Balvin, mamá del cantante J Balvin , sobre el regaño que le dio a su hijo al conocer la polémica canción y el video de “perra”, que ya fue bajado de Youtube.

La reacción fue en un evento de Corantioquia, ya que es madrina en la ONU para temas ambientales y de mujeres. En dicha reunión se le preguntó al respecto de esta polémica que se generó donde, incluso, la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez rechazó este video porque era grotesco y utilizaba a dos mujeres afro. Alba Mery Balvin aseguró que fue un error de su hijo.

“Mi hijo se equivocó, definitivamente no necesito hijos perfectos, necesito que se equivoquen, porque el día que mis hijos sean perfectos él pierde y perdemos los dos. Yo como madre para mostrarle el camino y él que se cree perfecto. Él no va a luchar nunca, no va a hacer cambios en su vida”, afirmó.

También aseguró que cuando se enteró lo llamó y le dijo: ¿Dónde está el Josecito que yo conozco?.

“No veía a mi Josecito por ninguna parte, pero definitivamente estas son experiencias y de estas experiencias es que vivimos y que hacemos cambios”, puntualizó.

Por último, dijo de su hijo que "tiene sus defectos, cualidades y que no se puede idealizar a nadie".

