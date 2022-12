Dramático relato de sobreviviente a explosión en mina de Buriticá, Antioquia

Sobreviviente de la mina en Buriticá relató la forma cómo habrían sido atacados por personas que estarían robando oro dentro de socavón. Rezar y esperar fue lo que hizo este hombre que luchó por su vida hasta el último momento.



Solo uno de los guardas de seguridad de la mina El Morocho, en Buriticá, logró salir con vida de lo que habría sido un ataque del personal de una mina vecina. El hombre habló con Teleantioquia noticias y esto fue lo que relató.



“Nos tatuquiaron, nos prendieron llantas en el túnel y los compañeros todos empezaron a salir, yo era el último. Un auxiliar me dijo que esperara que estaban atrancados, yo esperé un rato y cogí para otra guía donde todavía el túnel estaba sin humo. Ahí me quedé 5 minutos y empecé a orar, pero vi que esa era la única salida hasta que me regresé”, relató.



“Cuando llegué al tambor toqué a tres compañeros y estaban dormidos. Seguí buscando la salida y no la encontraba, hasta que me acordé, porque vi unos lazos, empecé a subir hasta cierta parte donde el cuerpo no me daba, se me estaba paralizando y estaba muy mareado. Llegué y me acosté en un lugar, como al minuto llegó el auxiliar y me terminó de sacar del túnel”, recordó



La secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, aseguró que la Fiscalía ya hace presencia en la zona para hacer la recolección de pruebas, determinar si se trató de un homicidio y no de un accidente y dar con el paradero de los responsables.



