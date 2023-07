Dudas en programación de Feria de Flores: Luis Alberto Posada no estará en concierto de apertura 

Dudas en los ciudadanos de Medellín dejó la presentación de la programación de los eventos y actividades que incluyó la Alcaldía para la Feria de Flores, entre los que aparece un sobrevuelo en helicóptero a la Comuna 13 y varias actividades privadas que se repiten en los 11 días de Feria.

Sin embargo, desde la Alcaldía de Medellín, a través del alcalde Daniel Quintero y el secretario de cultura, Álvaro Narváez, han insistido que este año será una feria para el pueblo: “Será la feria del pueblo para el pueblo, todos al mismo nivel”.

Pero al revisar con detenimiento la programación, surgen preguntas por parte de algunos ciudadanos, sobre cuáles son los eventos propios de la Administración Distrital.

Llama la atención que entre ellos, aparecen las programaciones privadas de al menos 3 centros comerciales de la ciudad, varias fincas silleteras como actividades particulares, el Parque Lleras como un evento sin especificación de qué habrá en el lugar y un sobrevuelo por la Comuna 13 en helicóptero, acompañado por un número telefónico que pertenece a una empresa Fly Colombia.

Publicidad

Blu Radio se comunicó con el teléfono publicado en la programación, pero las llamadas nunca entraron. Según la página web de la empresa, el sobrevuelo tiene un costo, por tiempo limitado, de 450.000 pesos por persona.

Además, por medio de sus redes sociales, el cantante de música popular Luis Alberto Posada, aseguró que no estará en el concierto de apertura de feria y estará en un evento privado, por lo que pidió a sus seguidores no dejarse engañar.

“No me voy a doblar, que no voy a estar en la 70 porque por ahí hay una publicidad que dice voy a estar por allá, no es cierto, voy a estar en el concierto de la Macarena Sírvalo Pues”, aseguró el cantante.

Publicidad

Ante esto, algunos medellinenses en Blu Radio se preguntan si realmente es la feria para el pueblo, como aseguran desde la administración: "La feria de este año no va a ser tan buena, no estarán algunos eventos, no va hacer lo mismo que antes”, dijo una ciudadana. “Las licoreras no van a patrocinar los eventos, entonces no vemos buenos eventos”, señaló otro de los ciudadanos.

Cabe recordar que la Alcaldía de Medellín ha insistido que la programación de la Feria incluye 150 eventos y más de 1.000 actividades para realizarse en la ciudad.