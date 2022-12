El 'hombre araña ruso' sorprendió a Medellín con una de sus hazañas

El hombre araña ruso, Pavel Gogulan, llegó a Medellín y como es su costumbre, escaló un edificio sin ninguna protección. Lo hizo en el barrio El Poblado, en una estructura de 20 pisos.



La maniobra, que es ilegal, porque no tenía los permisos para ello, terminó con el hombre que ha recorrido 48 países y escalado más de 200 edificios, siendo conducido a una estación de Policía.



“Hoy escalé un edificio que se llama One Plaza, me gusta y no necesité mucho entrenamiento. Estoy buscando patrocinadores para escalar otro edificio en la misma zona de El Poblado”, narró Pavel.

El ruso asegura que las manos y pies son su único soporte y que entrena diariamente en la calle, donde se inspira para buscar cada edificio que escala ante la mirada de transeúntes.