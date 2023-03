Empresa de agua desmiente a general Sanabria frente a atentado contra acueducto de Tarazá

Aunque el general Henry Armando Sanabria Cely, director de la Policía Nacional, afirmó en Mañanas Blu que tiene videos que evidenciaban un atentado al acueducto de Tarazá por parte de algunos manifestantes que estaban ubicados en uno de los puentes de esta localidad, en un comunicado, la empresa de agua municipal afirmó que no hubo un ataque violento a la infraestructura.

En el comunicado, la empresa AguasCol, que presta servicio en Tarazá, señaló que el sistema de acueducto no ha recibido daños en su infraestructura y que la suspensión del suministro de agua en la noche del domingo y amanecer del lunes pasado, fue por inconvenientes de obstrucción con material vegetal durante la quebrada Pozo hondo, por lo que no está afectada la red y se ofrece el agua sin problemas.

“Brindamos un parte de tranquilidad a la comunidad en general debido a que el servicio de acueducto se encuentra bajo normalidad su operación”, detallaron.

Publicidad



Recordemos que Mario Eliecer Sierra, alcalde de esta localidad del Bajo Cauca antioqueño afectada por las recientes manifestaciones, le explicó a Blu Radio que, en medio del difícil panorama de orden público, a veces es complejo confirmar versiones de la comunidad y que todo obedeció a un "pánico colectivo" que colapsó el suministro del servicio por cerca de cuatro horas en la noche de este domingo.

"A mí, incluso, me llegó esa información, pero a medida de que va transcurriendo el día me van comentando que no hubo afectaciones. Por redes sociales se decía que iban a atentar contra el acueducto, entonces la gente empezó a almacenar agua y los tanques se quedaron sin suministro, lo que afectó a todo el municipio por unas horas", relató el alcalde Sierra.

Publicidad

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: