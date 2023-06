En alerta autoridades en Santa Rosa de Osos por reto viral en que jóvenes destruyen establecimientos

Las autoridades de Santa Rosa de Osos, en el norte de Antioquia , buscan a los padres de familia de varios jóvenes que estarían acordando encuentros nocturnos a través de las redes sociales para vandalizar los establecimientos comerciales del municipio, como parte de un nuevo reto viral.

Sin poder pegar el ojo durante las noches se encuentran los comerciantes de Santa Rosa de Osos, en el norte de Antioquia, debido a un nuevo reto viral que circula en las redes sociales y que incita a los jóvenes a grabar videos, mientras vandalizan los locales y negocios del municipio.

Una de las personas afectadas es María Pérez, quien tiene una cafetería ubicada en el sector del Camellón, la cual ha sido objeto de vandalismo en dos ocasiones, en menos de una semana.

“Primero me dañaron los candados del negocio, los llenaron de pegaloca, al otro día que vinimos abrir no se pudo abrir el negocio, y por grabar video de tik tok se me fueron sobre la persiana y me dañaron parte de ella”, relató la comerciante.

Publicidad

Por este hecho en particular, las autoridades de Santa Rosa de Osos individualizaron a dos jóvenes, cuyos padres, deberán pagarle a la dueña de la cafetería la suma de 300 mil pesos y ofrecerle disculpas.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: