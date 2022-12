"En mis obras dialogan los diferentes géneros literarios": Pablo Montoya

Pablo Montoya siempre fue un escéptico ante la posibilidad de ganarse un premio. Era un escéptico de su propio talento como escritor y más cuando hubo tanta indiferencia frente a sus libros. Pensó, alguna vez, que si llegaba un reconocimiento sería cuando estuviera más viejo o muerto, pero los jurados internacionales se fijaron en sus obras.



El escritor nacido en Barrancabermeja ha publicado 20 libros. En 2015 recibió el premio Rómulo Gallegos y hace poco se convirtió en el primero colombiano en ganar el galardón José Donoso, un premio que entrega la Universidad de Talca de Chile.



¿Qué representa para usted ser el primero escritor colombiano en ganar el premio José Donoso?

“Es un premio muy importante para que los colombianos entendamos su importancia. Siento una gran alegría y un gran honor porque es un premio entregado por una universidad y cuyos jurados fueron cinco académicos prestigiosos de diferentes partes del mundo, algunos especialistas en literatura colombiana. Estoy muy agradecido y preocupado porque estoy al lado de una lista de escritores mayores como Ricardo Piglia, José Emilio Pachecho”.



¿Cuáles aspectos considera le permitieron ser merecedor del premio José Donoso?

“El carácter polifacético de mis libros, soy un escritor que trabaja diferentes géneros: el cuento, la poesía, el ensayo, la novela, la crítica literaria. Los jurados dijeron que mi obra tiene un carácter renovador y disruptivo que se aleja un poco de los formatos tradicionales de la literatura colombiana de las últimas décadas. En mis obras dialogan los diferentes géneros literarios”.



¿Sus obras que le aportan a la literatura actual?

“Lo que trato de hacer con mis libros es seguir unas pautas que me he forjado desde hace años, separarme un poco de lo que es y ha sido la literatura típicamente nacional, de los realismos para ampliar los horizontes del imaginario literario colombiano. La manera en que yo trabajo la novela histórica, apoyada en lo poético, nutre un poco esa tradición que América Latina ha tenido”.



¿De sus 20 obras, cuál lo representa?

“'Tríptico de la infamia' es la novela más difundida a nivel latinoamericano por el premio Rómulo Gallegos que obtuve en 2015. En ella muestro la madurez a las que he tratado de acceder en el sentido de las preocupaciones que he tenido desde hace tiempo, donde uno literatura y arte, literatura y pintura y le apuesto a la novela ensayística, poética”.



¿Qué admira de José Donoso, el escritor?

“Cuando estaba en el período del aprendizaje fue uno de los escritores que más leí con mucho interés, al igual que Julio Cortázar, Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Borges. Su obra es de gran calidad y puede figurar al lado de esos grandes representes del mundo”.



Un libro de Donoso…

“'El lugar sin límites'. Es una novela que trata sobre un prostíbulo donde hay unos personajes que me parecen muy emblemáticos. También 'El obsceno pájaro de la noche' que es una reflexión muy profunda sobre la degradación humana, la vejez, el deterioro del cuerpo y de la mente en los seres humanos”.