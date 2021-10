"En segunda instancia ganaremos": Quintero sobre nulidad de nombramiento de gerente de EPM

Tras la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que anuló este miércoles el nombramiento de Jorge Andrés Carrillo como gerente de EPM y la reorganización de algunas empresas involucradas en la construcción de Hidroituango, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, señaló en Mañanas BLU que tienen la confianza de ganar en segunda instancia.

Cabe recordar que este fallo de primera instancia responde a la demanda de nulidad interpuesta por el abogado Hernán Cadavid, esto, porque el funcionario estaría inhabilitado para ejercer ese cargo.

“En relación al tema del gerente, nosotros respetamos en fallo de la justicia, tenemos confianza que en segunda instancia vamos a ganar. El gerente sigue en su cargo hasta que termine todo el proceso y se escuchen los argumentos de las partes. Haremos todos los esfuerzos para ganar en segunda instancia. Vamos a ganar”, sentenció.

La sentencia que se han emitido al respecto y la ley lo que dice es que no pueden pasar de la junta directiva a ser contratistas, a hacer contrato con la empresa, lo que tiene mucho sentido. Esa es la disputa añadió sobre el caso.

Además, Quintero se refirió a la reunión de este miércoles en la Casa de Nariño, convocada para analizar y buscar las posibles soluciones ante la crisis que atraviesa Hidroituango.

“Fue con el ánimo de entender los temas de los seguros y el pago. También para saber la expectativa el Gobierno Nacional sobre la energía. Nos permitió saber los tiempos de Gobierno y cuáles son nuestros planes de contingencia, esto, porque las empresas se han declarado en reorganización”.

Precisamente, sobre esta reorganización de algunas entidades involucradas, el alcalde de Medellín dijo que “algunos dicen que podría ser una estrategia para evitar el cobro por parte de la Contraloría”.

“De eso seguramente habrá todo un debate. EPM es la víctima, no las empresas, no es cierto que las pólizas cubran el total de los daños, ayer también se explicó eso. Esos daños que no se cubren hay que cobrarlos (…) Estamos tratando de arreglar el daño que otros hicieron”.

Quintero agregó que esperan que la entrada en funcionamiento de la planta siga con los cronogramas establecidos, en junio de 2022.

“En junio del otro año esperamos estar produciendo energía, esos son nuestros tiempos, podrían tener cambios si hay cambio de contratistas”.

