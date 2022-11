En Titiribí, Antioquia, buscan a una niña de seis años quien fue raptada por su madre

Los casos de maltrato infantil y abuso a menores siguen en aumento en Antioquia. En un nuevo caso que, tiene consternado a la población ocurrió en la vereda La Peña, en el municipio Titiribí del suroeste antioqueño, donde las autoridades ya buscan el paradero de la pequeña seis años Salomé Pérez Cataño, desaparecida desde hace cinco días.

Según la denuncia de Rocío Pérez, tía que tiene la custodia de la menor, la niña habría sido raptada por su propia madre que fue a la casa a quedarse, pero al día siguiente aprovechó el descuido y se la llevó.

"Yo les di amanecida, de madrugada se volaron con la niña y no me di cuenta. Una vecina me dijo que estaban en Albania, montándose en un Coonorte y en La Lechería se cambiaron de bus", narró la tía de la menor.

Este caso tiene alarmadas a las autoridades, pues la pequeña Salomé está en riesgo en manos de su madre, quien tiene problemas de drogadicción, denuncias de maltrato infantil y mentalmente es inestable, de acuerdo con el comisario de familia de Titiribí, Alexander Gómez.

"Ella consume sustancias psicoactivas, marihuana, perico, mantiene depresiva, tiene intentos de suicidio, ha tenido autolesiones, entonces la niña estaría en riesgo con ella", puntualizó el funcionario.

Por ahora, la Policía de Antioquia tiene un operativo de búsqueda de la menor, pues no se tiene claridad si la madre habría tomado rumbo hacia Medellín o hacia Chocó.

Otro caso más:

Antioquia no se recupera aun del caso del pequeño Maximiliano. Las autoridades ya lograron confirmar que el cuerpo que encontraron las autoridades en Segovia, Antioquia, sí fue el de Maximiliano Tabares, El niño habría sido sacrificado durante un ritual satánico por su propia madre con la ayuda del padrastro del menor.

