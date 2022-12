En Yarumal no se habían recibido amenazas contra la compañía: Continental Gold

A través de un comunicado, la multinacional Continental Gold se pronunció sobre lo ocurrido con sus empleados en Yarumal, cuando adelantaban exploración geológica en el proyecto Berlín.



“En el municipio de Yarumal no se habían recibido amenazas directas contra la compañía. La evaluación conjunta con las autoridades locales, la fuerza pública y la misma comunidad, indicaban que existían condiciones para realizar actividades de exploración en la zona. Además, la compañía cuenta con un sistema de protección con personal encargado de la seguridad de nuestros empleados para sus labores de campo, al igual que el acompañamiento directo del Ejército Nacional”, se lee en el comunicado.



Finalmente, la empresa aseguró que desde el momento de los hechos han acompañado a las familias de los empleados que fueron víctimas del ataque.



La Continental Gold dijo también: “la criminalidad no vencerá a las personas y compañías que trabajamos en el marco de la legalidad llevando desarrollo económico y social en el territorio que nos acoge”.



El gobernador de Antioquia, por su parte, aseguró que las autoridades en el departamento no habían recibido reportes de amenazas a la comisión de Continental Gold que se encontraba en Yarumal.



El mandatario también anunció recompensas para ubicar a los delincuentes que asesinaron a tres geólogos de esa empresa. La cifra ofrecida por las autoridades es de $50 millones.



Luis Pérez afirmó que el Ejército se había alejado de la zona donde ocurrió el ataque a petición de la comisión de Continental Gold, que les habría pedido retirarse a 600 metros del campamento.



“Ni el Ejército ni la Policía habían recibido denuncias de amenazas a esta comisión, el Ejército tenía 100 o 150 hombres cerca a la comisión donde estaban trabajando y ellos mismos les pidieron que se alejaran”, explicó Luis Pérez.



El mandatario también detalló que los hombres armados que atacaron a los geólogos se habrían presentado como miembros del ELN y disidencias de las Farc. En el corregimiento de Ochalí se estarían fortaleciendo esos grupos, según el gobernador, gracias a alianzas con bandas delincuenciales del Área Metropolitana.



Finalmente, Luis Pérez le pidió a Continental Gold ser más diligente con las denuncias, pues las familias de los profesionales asesinados manifestaron que habían tenido amenazas.