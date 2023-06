¿Engañaron a Quintero? Productores de película sobre Medellín no dijeron que temática era de narcos

La historia de un youtuber francés que llega a Medellín seducido por las series de narcos y la historia de Pablo Escobar es el argumento con el que comienza la cita de la productora Dynamo y que fue grabada en Medellín , con permisos de la alcaldia ha generado molestias en algunos usuarios de las redes sociales que repudian el argumento de la cinta francesa y cuestionan a Daniel Quintero por permitir explotar el uso de la imagen negativa de la ciudad.

Ante los cuestionamientos, el alcalde de Medellín explicó que la película fue financiada con recursos del gobierno Duque y que, en sus manos, solo estaba otorgar los permisos para filmar. Quintero, incluso, aclaró que cuando le presentaron el proyecto nunca le dijeron que la temática involucraría a Pablo Escobar.

"Los que ruedan la película no nos dicen que la película se va a llamar Medellín ni que va a ser sobre el tema de Pablo Escobar. Es una comedia, es una película de ficción, así nos la presentaron, así rodó en la ciudad y bueno, pues el resultado es ese", dijo el alcalde de Medellín.

El alcalde admitió que no puede pedir cada guión de las producciones que se realizan en Medellín e imponer qué se puede y qué no se puede abordar, pero que, sin duda, a pesar de ser una comedia, la cinta sí afecta la imagen de Medellín.

"No soy un dictador. No puedo coger el guión de una película y decirle: usted puede poner esto, no puede poner aquello, no puede poner lo otro. Ya es el criterio de cada ciudadano. Es la película de risa de alguna manera, que no nos causa mucha risa en otros aspectos porque afecta la imagen de la ciudad", puntualizó Quintero.

A pesar de los comentarios y críticas, lo cierto es que la cinta en Medellín dejó un impacto económico en 6.000 millones de pesos, 140 empleos directos y 300 empleos indirectos mientras se realizaba el rodaje.

