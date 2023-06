Daniel Quintero considera que el escándalo Benedetti es un intento de golpe de Estado contra Petro

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, expresó que el reciente escándalo protagonizado por Armando Benedetti , de quien se filtraron unos audios en los que afirma que recogió 15.000 millones de pesos en la costa para la campaña, es un intento de golpe de Estado contra el presidente Petro.

“Nada de blando tiene al Golpe de Estado que le están tratando de dar al Presidente Petro. Será un milagro si termina su periodo”, plasmó Quintero en sus declaraciones.

Quintero sobre caso Benedetti

Gustavo Petro sostuvo este lunes que la premura de sus adversarios políticos por acusarlo ante el Congreso, a raíz de presuntas anomalías en el financiamiento de su campaña, carece de fundamentos legales. Estas acusaciones surgen a partir de unos audios divulgados por Armando Benedetti, antiguo embajador en Venezuela, que Petro asegura no constituyen evidencia de delito alguno.

"Nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la Comisión de Acusaciones. Sin embargo, en ninguna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito", se defendió el Presidente mediante su cuenta oficial en Twitter.

El presidente Petro hizo referencia, aunque sin mencionarlo, a Federico "Fico" Gutiérrez, exaspirante a la presidencia, quien recientemente solicitó su dimisión y presentó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una demanda relacionada con el financiamiento ilegal de campañas.

"Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad", agregó el mandatario en el mismo mensaje. En dicho comunicado, el presidente incluyó una captura de pantalla de un tuit de Benedetti, el exembajador cuyo respaldo fue crucial en su victoria electoral el año pasado, confesando que los audios divulgados el domingo pasado por la revista Semana fueron grabados en un momento de crisis personal.

"He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago (alcohol)", reveló.

En dichos audios, que Benedetti envió a Laura Sarabia, exjefa de gabinete de Petro con quien ha tenido discrepancias en cuanto al reparto de cargos burocráticos, el exembajador amenazó con exponer detalles sobre el financiamiento de la campaña presidencial, aseverando que él mismo consiguió 15.000 millones de pesos, un hecho que tendría el potencial de causar un remezón político en el país.