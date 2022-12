“Era una niña llena de ilusiones”: padre de geóloga asesinada

Terminó el levantamiento de los cuerpos de los tres geólogos asesinados en Yarumal. Se trata de dos hombres y una mujer que se dedicaban a cumplir las labores de exploración minera.



La familia de Laura Alejandra Flórez Aguirre, de 28 años, no se repone de la noticia con la que despertaron este jueves. Su papá, Jairo Flórez, desde Manizales clama porque pronto le entreguen su cuerpo.



“Tenía 28 añitos, era una niña llena de ilusiones. Me informaron que habían fallecido tres geólogos y que ahí estaba la hija mía. La empresa explota oro, vio su hoja de vida y la contactaron, vivía con mi esposa, el hermanito y conmigo”, dijo el padre.

Laura era geóloga egresada de la Universidad de Caldas junto con Camilo Tirado, otra de las víctimas del ataque armado. Su colega y compañero Henry Martínez también fue asesinado.



El lugar de la masacre ya fue recorrido por el comandante del Ejército, general Ricardo Gómez Nieto, quien activó todos los protocolos militares para dar con los responsables.

