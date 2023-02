Es grotesco y doloroso: gobernador de Antioquia sobre videos de adoctrinamiento de niños en escuelas

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, habló en Mañanas Blu sobre los videos donde se evidencia que disidencias de las Farc y el Clan del Golfo estarían adoctrinando a niños en Yarumal.

El mandatario departamental calificó este hecho como algo "grotesco y doloroso".

"Es una cosa grotesca, que lastima todos los derechos de los ciudadanos. Ver como miembros de las disidencias del frente 36 ostentan sus armas y usan uniformes privativos de la fuerza pública haciéndole regalos de kits escolares a los niños. Es un delito que es una infracción al derecho internacional humanitario. Lo que he dicho es que esto tiene que llamar la atención del Gobierno Nacional sobre una falta absoluta de claridad en las reglas de ese cese bilateral del fuego. Están aprovechando para incrementar sus actividades delictivas", afirmó Gaviria.

Asimismo, Gaviria reiteró dijo que el tema más grave de todo esto es que miembros de ese grupo fueron quienes grabaron y difundieron los videos.

Además, indicó que una de las personas que aparece en el video con los menores sería uno de los que salió en otro video hablando sobre el asesinato de cuatro jóvenes en Angostura y Campamento.

¿Dónde está el Ejército en Antioquia?

“La fuerza pública también es víctima de la confusión y la falta de claridad, la verificación de ese cese al fuego bilateral. Le he pedido al Ejército que cope esos territorios, que haga presencia, pero tiene que haber claridad del gobierno en las condiciones en ese cese al fuego. No los veo en el territorios, sino estos grupos armados no estuvieran en esas escuelas. ¿Dónde está el Estado?", afirmó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

Finalmente, el gobernador Gaviria dijo que en dichos videos aparecen niños desde los 2 años hasta adolescentes, por esto, envío la denuncia al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, alto comisionado para la paz, a la oficina de la ONU , y aún no ha recibido respuesta de parte de ellos.

