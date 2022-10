Es irresponsable lo que dice José Obdulio sobre modificar acuerdos: Sergio Jaramillo

El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, se mostró en desacuerdo con las declaraciones del senador José Obdulio Gaviria y fue enfático al afirmar que “sería irresponsable que él, que entró por lista cerrada al Senado, quiera representar a la mayoría de los colombianos y pretenda cambiar los acuerdos de paz”.

El alto comisionado para la paz afirmó que todo el acuerdo debe cumplirse y garantizar la no repetición, y no solo pensar que consiste en la dejación de armas por parte de las Farc en las zonas veredales transitorias.

Además reiteró que los acuerdos no se pueden cambiar solo por la llegada de un nuevo presidente.

Esta es la entrevista completa de Sergio Jaramillo en Vive Medellín: