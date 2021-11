Es un llamado serio y hay que atenderlo: Gaviria tras pronunciamiento del BID sobre Hidroituango

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, aseguró que el pronunciamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, sobre las decisiones actuales de Hidroituango , representan a su vez la preocupación de toda la banca y acreedores sobre el futuro de la obra.

“Es un llamado serio. Creo que hay que mirarlos (los pronunciamientos) con cuidado, con detenimiento y no hay que soslayarlos, sino atenderlos”, agregó Gaviria.

Cabe recordar que el pasado martes Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, advirtió que parte de la alerta de la entidad es que cada seis meses se cambian términos del proyecto.

“Cuando no hay certidumbre y cada seis meses estamos hablando que cambian los términos, por lo menos ahí, es donde tenemos que enfocarnos y asegurarnos. Nosotros buscamos en el proyecto de Hidroituango certidumbre, quisiéramos ver que ese proyecto sea operacional”, aseveró el presidente.

Según el gobernador Gaviria, las tareas deben concentrarse en garantizar el pago de las aseguradoras y la puesta en funcionamiento de la hidroeléctrica.

“Cualquier cosa que ponga en peligro esos dos objetivos me parece que es negativa para Medellín, para la gobernación, para la Nación y para todos los ciudadanos. Yo aspiro a que las cosas se enderecen, encaucen por las metas que he mencionado y que no se pongan en peligro con decisiones que pueden generar esa incertidumbre que dice el BID”, puntualizó el mandatario.

