Es un malentendido: habla don José, el hombre del video en restaurante de Medellín

Blu Radio habló con Don José, el hombre que presuntamente fue discriminado en un restaurante de Medellín, un hecho que lo mantiene como una de los temas de conversación en redes sociales.

Según relató, se enteró de la trascendencia que el hecho tuvo, a través de los medios de comunicación, pero enfatizó que tiene una buena relación con la dueña del restaurante Taquino, ubicado en el sector de El Poblado.

"Yo en la prensa y la radio me di cuenta que están mostrando lo que pasó y para mí es un malentendido", dice el hombre de 61, quien lleva 30 años cantando en buses, bares y restaurantes de la ciudad.



"Ellos me invitaron a almorzar y la cajera dijo que no podía. La dueña del negocio no tiene la culpa. La cajera llamó a la mesera y la doctora que me invitó se puso a llorar, que eso era discriminación, yo no sé, yo no entiendo nada de eso", describe.



Su voz, hoy es de preocupación porque asegura que no quiere traerle problemas a la dueña del local comercial, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre la polémica.

"Yo canté allá "Mamá vieja" y "El Cristo de la Pared" y hasta me colaboraron, me dieron unas monedas", narra don José.

Mientras tanto, su hijo Cristian, asegura que le cree a su papá e incluso va más allá al afirmar que, en caso, se está exagerando.

"Él dice que eso no es así y aquí le creemos. Están exagerando porque él nunca se sintió discriminado. Eso no es así", aclara el joven.

Dada la difusión que ha tenido el video, don José decidió no salir a trabajar porque pasó de ser un músico ambulante a un hombre de la televisión, de los titulares en radio y las portadas en los periódicos.

Don José siempre trabaja acompañado, pero hace un mes está solo porque su compañero de serenatas se enfermó.

"Yo supe lo que pasó por las noticias, ni he podido hablar con José. Si es como dicen las noticias, muy mal hecho, es discriminación. Llevamos años trabajando juntos y es un excelente compañero, servicial y querido", cuenta, por su parte, Antonio Montoya, e compañero del hombre que hoy ve cómo un episodio de su jornada de trabajo es el tema más importante en Medellín.

El restaurante Taquino permanecerá cerrado por dos días, según confirmó una de las empleadas, quien dijo que solo cumplió órdenes de la administración del lugar.

