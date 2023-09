Este viernes candidato de Quintero y Fico tendrán un cara a cara en audiencia por injuria y calumnia

Este viernes 15 de septiembre se adelantará la audiencia de conciliación entre Juan Carlos Upegui y Federico Fico Gutiérrez, en un encuentro de cara al cual, afirma Upegui, candidato de Independientes a la Alcaldía de Medellín , no sé va a rectificar.

Esta historia comenzó por la acción judicial por injuria y calumnia iniciado por Federico Gutiérrez, motivo de unas palabras del candidato de Independientes, en donde lo señaló de haber gobernado con la oficina de Envigado y de haber trabajado con contratistas corruptos en Hidroituango, Juan Carlos Upegui, se pronunció para dejar claro que si bien asistirá a la cita, allí no se retracta de lo que afirmó.

“Todo Medellín sabe, todo el país sabe que su gobierno tuvo alianzas con La Oficina, con grupos al margen de la ley, no me voy a rectificar, no me van a callar con amedentraciones judiciales”, aseveró.

Cabe recordar que, anteriormente, el candidato Upegui había calificado estas acciones de Federico como una manera de censurarlo y de querer sacarlo de la carrera por la Alcaldía.

Por su parte, el candidato por el partido Creemos consideró que las palabras de Upegui eran una medida desesperada para intentar atacarlo, pero afirmó, que él no se va a dejar desconcentrar.

