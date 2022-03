Estudiantes de Cocorná protestan para exigir mejores condiciones en su institución educativa

Decenas de estudiantes de la sede principal de la Institución Educativa Cocorná, Antioquia , desde los grados tercero a once, protestaron este lunes de manera pacífica para pedir una intervención urgente en la infraestructura y funcionamiento del colegio.

La convocatoria fue hecha por los estudiantes del grado 11, con el respaldo del Consejo de Juventud de Cocorná y la presencia de algunos padres de familia.

Danilo Aristizábal, uno de los jóvenes participantes, indicó que estarán en cese de actividades hasta que no tengan una solución.

“Faltan docentes y espacios, hay al menos dos grados que no tienen clases con normalidad porque no hay salones. También las zonas verdes y los baños están en mal estado y sin hubiera porque el personal de aseo no está completo”, detalló Aristizábal.

Así mismo, el estudiante manifestó que han sentido que la relación y comunicación con el rector ha desmejorado, por lo que pidieron intervención a la Secretaría de Educación Departamental.

A esta hora la institución educativa cocorná se encuentra en paro estudiantil indefinido. Pedimos atención ante las problemáticas que presenta la población estudiantil.@JuanEVillegasA @anibalgaviria @Julian_VasquezP @Teleantioquia pic.twitter.com/3RZYicOGqT — David Arias S. (@davidarias1296) March 28, 2022

