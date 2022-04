Expectativa por concierto de Maluma y Madonna en Medellín: la atención está en la prueba de sonido

Con expectativa están cientos de fanáticos de Maluma por el concierto de este sábado en el Estadio Atanasio Girardot , donde el reguetonero compartirá tarima con Madonna.

En medio de esa expectativa, la prueba de sonido para el concierto es el tema principal en las redes sociales y en las calles de Medellín, donde en los alrededores del estadio Atanasio Girardot hay mucha reserva y medidas de seguridad.

La reina del pop arribó a la ciudad en un vuelo privado, por invitación expresa del reguetonero antioqueño Maluma, como uno de los invitados importantes que tendrá en su concierto en Medellín este sábado, nombra 'Medellín en el Mapa'.

Aunque todo se maneja con total hermetismo, la reina del pop arribó a la pista del aeropuerto internacional José María Cordova de Rionegro, en un avión al parecer, propiedad del artista paisa, y sin que nadie pudiese tomar una foto, de inmediato abordó una camioneta que la trasladó a la capital antioqueña.

“Hay mucha emoción y la verdad no me lo esperaba, es una gran oportunidad para verla y es una experiencia única, me parece espectacular, Madonna tiene muchos años que no regresa a Colombia como sabemos ella es un ícono de la música de los 80 y 90 todo lo que es el pop”, manifestó uno de sus fans.

Madonna, tras su arribo a la capital antioqueña, ocupó todo un piso de un exclusivo hotel en el barrio El Poblado de Medellín, donde tiene seguridad privada y toda la reserva del caso.

Medellín: Valle del Software, capital de la montaña y capital mundial del género urbano. #MedalloEnElMapa #Maluma #Madonna pic.twitter.com/xvo3ixY3h2 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 29, 2022

Aunque ni Maluma, ni la misma Madonna, han puesto algo en sus redes sociales, el alcalde Daniel Quintero sí, en el que trinó que Medellín es capital mundial del género urbano y nombró a los artistas.

Recordemos que en el 2019 la amistad de los artistas se fortaleció desde que grabaron la canción Medellín.

