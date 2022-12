Fallo de la Corte sobre Fast track genera inquietudes: Humberto De la Calle

Para Humberto de la Calle la decisión con el Fast track puede traer efectos contraproducentes, por lo que pide que se preserve la idea clara de que hay un acuerdo en pro de la paz.



“No es posible lograr un acuerdo, comenzar un proceso de desarme, para luego empezar pieza a pieza, a discutir en el Congreso elementos que solo son el resultado de lo acordado. Eso genera inquietudes en muy buena parte de la sociedad colombiana y la guerrilla”, dijo.



Asegura que el procedimiento se haría mucho más lento y que no está llamando a un desacato del fallo, sino a la reflexión de los colombianos para que no erosionen lo pactado.