Familiares no pierden la esperanza de hallar con vida a mineros atrapados en Buriticá, Antioquia

Por sexto día consecutivo continúa la emergencia en la vereda Los Asientos de Buriticá, Antioquia , donde poco avanzan las labores de rescate de los mineros que presuntamente quedaron atrapados por el lodo revuelto con concreto que estarían vertiendo la multinacional china Zijin Continental Gold.

Aunque se conformó una comisión de búsqueda, los mineros informales no permiten su ingreso para que no se identifiquen los socavones donde trabajan. Sin embargo, se comprometieron a rescatar y entregar los cadáveres de los compañeros Víctor Peña, de Venezuela, y Jesús González que habría fallecido atrapados en el lodo.

Publicidad

Jésus Gonzalez es de Urabá pero su vida ha sido en Segovia, de donde viajó para trabajar en Buriticá; mientras que Víctor Peña llegó a Colombia desde Caracas (Venezuela) hace seis años en busca de una vida mejor. Se estableció en Sabanalarga, Atlántico, donde trabajaba en una tienda pero luego viajó a Antioquia para laborar en una mina de oro en el occidente del departamento desde hace tres años.

Rubetsi Peña, hermana del extranjero, viajó desde el Atlántico a Buriticá en busca de su pariente. Señaló que su hermano se internaba durante semanas dentro de las minas, por lo que trabajaba como lo que se conoce como “machuquero” para que las autoridades no identificaran los socavones.

"Me dijo que estaba trabajando ahorita en una mina. Y que no se podía comunicar conmigo a toda hora porque había veces que le tocaba internarse y duraba un mes ahí metido. Entonces, nosotros nos comunicábamos un mes sí, un mes no", señaló la venezolana.

Publicidad



A pesar de que los compañeros sostienen que los dos mineros están muertos, la familia de Víctor Peña no pierde la esperanza de hallarlos con vida.

"La verdad es que como hermana yo siento que él todavía está vivo, nosotros no hemos perdido la esperanza hasta que a ellos los saquen de ahí", agregó.

Publicidad

Mientras continúa la búsqueda, el alcalde de Buriticá, Luis Hernando Graciano, aseveró que todo este problema es porque las minas de oro interesan a varios actores en la zona.

"Hay unas riquezas en unas vetas donde hay muchos intereses, pues obviamente también para la comunidad y estos mineros es muy motivador tener proyectos alrededor de estas vetas. Ahí es cuando se nos genera esta problemática porque no hay cómo controlar", manifestó el mandatario local.

Por ahora, no se ha determinado si habrá alguna investigación contra la multinacional china por los procedimientos con lodo que estarían poniendo en riesgo la vida de cientos de mineros informales.

Escuche el podcast Sin Tabú: