"Hay una disputa por el oro, hay muchos intereses que están en juego": alcalde de Buriticá

Luis Hernando Graciano, alcalde de Buriticá, Antioquia , aseguró en Mañanas Blu que alrededor de las minas que hay en su municipio existen "muchos intereses". Todo, agregó por "una disputa del oro".

"Hay unos asesores que han estado acompañando a los mineros, hay riqueza en unas vetas, con muchos intereses en juego. Para la comunidad y estos mineros es motivador tener proyectos en esas vetas, ahí es donde se nos genera la problemática. La escasez de oportunidades se suma a ello (...) Hay una disputa por el oro, exactamente", indicó el mandatario local.

Según detalló Graciano, la dinámica minera de Buriticá ha tenido, "durante seis o siete años, un auge donde habitantes de muchos municipios han llegado al territorio" y, por esa dinámica, aseguró, "la mayoría de mineros son de otras subregiones".

Para el alcalde de Buriticá, quien confirmó que en la mina habría dos personas atrapadas, una de ellas oriunda de Venezuela, "la normatividad queda corta a la hora de dar soluciones, porque son grandes extensiones entregadas en concesión".

"Posiblemente estas personas sí estén ahí, hay una probabilidad muy alta de que estén los cuerpos en estos socavones", afirmó el mandatario.

"Los mineros son informales, trabajan en proyectos no autorizados, unos túneles rústicos, no tienen normatividad técnica, porque no son autorizados. Esto genera un riesgo enorme porque no se cumplen estándares de seguridad", detalló Graciano.

Finalmente, el alcalde de Buriticá indicó que "para la comunidad y estos mineros es muy motivador tener proyectos alrededor de estas betas" siendo ahí donde "se genera la problemática, porque no hay cómo controlar y cómo organizar".

