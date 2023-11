Fiebre de RBD en Medellín: seguidores esperan por su primer concierto en el Atanasio Girardot

Desde las seis de la mañana empezaron a llegar las primeras personas a hacer fila para ingresar al concierto de la banda RBD en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y con ellos también llegaron los vendedores para alimentar la fiebre de RBD.

Personas de todo el país han llegado hasta el estadio Atanasio Girardot, desde las 6 de la mañana, para hacer fila y garantizar un buen puesto en el que es uno de los conciertos más esperados en Medellín, el 'Soy Rebelde Tour'.

Para los seguidores de la banda mexicana, que no se presentaba en el país desde hace 18 años, el viaje, la madrugada y la inversión valen la pena, con tal de cumplir el sueño de ver a RBD en vivo.

"Es de verdad con piel el sueño a esa adolescente de 14 y 15 años que no tenía una boleta para entonces, es cumplir ese sueño es sentir esas maripositas", "eso es un evento que no se va a volver a repetir y nosotros los que vimos la novela y no pudimos ir al concierto, cuando fue hace mucho tiempo en Colombia, pues teníamos ese sueño pendiente", "son 15 años esperándolo para poderlo volver a ver porque ya es la segunda vez que lo veo y pues quería verlos de cerquita", dijeron algunos de los fanáticos.

Publicidad

Pero no son los únicos felices por el concierto. Los vendedores se han encargado de tener todos los complementos del uniforme del Elite Way School.

Sombreros, corbatas, pines, gorras camisas, además de otros elementos, están entre los mil y 50 mil pesos, para alimentar la fiebre RBD, pero también para obtener un buen balance financiero este fin de semana, así lo dijo una de las vendedoras: "Que le guste, es lo más importante parala fanaticada... y que nosotros también salgamos satisfechos en la inversión que hicimos", señaló una comerciante.

El Atanasio abre sus puertas a las 4 de la tarde para este concierto, el primero de 4 durante el fin de semana, y desde ya los asistentes empezaron a pasar el primer cerco de seguridad, ansiosos por ver a la agrupación que acompañó parte de su infancia y adolescencia.

Publicidad

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: