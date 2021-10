Filtran polémico audio del gerente de Telemedellín señalando que hace un caso "el verraco" a su jefe

Luego del escandaloso despido del director de noticias del canal Teledemedellín, Hernán Muñoz, quien denunció presuntas presiones del gerente Deninson Mendoza por los contenidos que se estaban emitiendo y donde señaló que el enfoque debía ser temas que defendieran al alcalde de Medellín, Daniel Quintero y no para la gente.

Ahora se filtró un polémico audio que dura 45 minutos. En su presentación como el nuevo gerente de Telemedellín ante el personal del canal, Deninson Mendoza, hace 20 días, les dijo a todos los colaboradores que él llegaba ahí a hacer caso y qué él sabía cómo era la cosa.

Escuche aquí apartes de dicho audio:

“Tengo dos principios de vida, yo hago caso y soy agradecido. A mí cuando un jefe me dice que hay que hacer algo, lo hago, por ejemplo, soy uno de los 700 dueños del Deportivo Cali, pero hoy me gusta Nacional. La verdad, porque mi jefe es hincha de Nacional, así de sencillo, lo que a mi jefe le gusta a mi me encanta, yo hago un caso el verraco”, aseguró.

Pero fue más allá y aseveró lo siguiente:

“Me encanta hacer caso para que le vaya bien a la entidad donde estoy, para que me vaya bien, yo entiendo como funciona esta vuelta y voy para delante, yo soy práctico”, dijo.

Publicidad

Por su parte, frente a las críticas que ha recibido la Alcaldía de Medellín por el despido del director del sistema informativo Hernán Muñoz, el alcalde Daniel Quintero justificó la salida e indicó que siempre que llega un nuevo gerente ellos son los que ponen su propio director y aseguró que respeta la libertad de prensa.

“Así lo hizo Mabel, así lo hizo Johana cuando llegó, y Deninson Mendoza también lo ha hecho. Nuestra alcaldía respeta y protege la libertad de prensa, respeta la autonomía de Telemedellín”, manifestó Quintero.

Agregó que respeta el trabajo del personal que ha llegado a dirigir el canal público.

“Respetamos el criterio del gerente o de los gerentes que han pasado en la selección de su equipo y en el armado de su equipo”, dijo.

Frente a la declaración del periodista Hernán Muñoz sobre que el canal y, en especial el noticiero de Telemedellín, es para defender al alcalde, el mandatario respondió:

“Esta es una alcaldía que se ha entregado para la gente y todas sus empresas públicas de Medellín son las empresas públicas para la gente, Telemedellín es la Telemedellín de la gente”, afirmó.