Ganadero de Guarne cumple una semana desaparecido

El lunes 28 de enero comenzó la pesadilla para una familia que vive en Envigado y no sabe del paradero de uno de sus integrantes.



Iván Londoño Leal salió de su casa rumbo a Guarne para hacer una transacción bancaria producto de la venta de ganado y, desde ese día, no aparece.



“Él se fue como a las 6:30 de la mañana y volví a hablar con él tipo 6:30 de la tarde. Me dijo que estaba en la finca, en la vereda La Enea del corregimiento de Yolombal en Guarne, y que no había podido hacer la vuelta en el banco. Tampoco me explicó por qué”, recuerda Santa Arcila, esposa del desaparecido.

Lea también: Encuentran en el Cauca a mascota de joven reportada como desaparecida en Cali



La familia ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía y aunque el mayordomo de la finca fue citado a dar su versión como última persona que vio a Iván Londoño, no hay pistas de él.



Quien tenga información que permita encontrar al comerciante y ganadero puede comunicarse al 3207677255 o a la línea 123 de la Policía Nacional.

Publicidad