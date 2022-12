Gobernador llama vanidoso a Federico Gutiérrez en medio de choque por Hidroituango

En su última intervención el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, le respondió al alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, quien según Pérez, afirmó que el mandatario departamental quería protegerse jurídicamente y que se estaba apartando de las decisiones del proyecto.



“Le he escuchado al alcalde decir que el gobernador se bajó del bus, a mí me parece muy vanidoso el alcalde creer que él va a salvar una crisis de la hidroeléctrica, la crisis la tienen que salvar los ingenieros y contratistas”, expresó Luis Pérez.



El gobernador afirmó que la carta enviada a la junta directiva de EPM, presidida por el alcalde de Medellín, fue con la intención de pedir claridad en el manejo de la información referente a lo que realmente sucede en la hidroeléctrica Ituango, situación que según el mandatario departamental, no sería de conveniencia para EPM.

Lea también: Hoy no tenemos control total del agua en Hidroituango: alcalde de Medellín



“Yo quiero que el proyecto salga adelante, pero la mejor forma de salvarlo es diciendo la verdad, nosotros somos unas hormiguitas comparadas con EPM y hay poderes que no toleran sino la información que les conviene, entonces lo que yo estoy pidiendo es una información que puede no convenir”, expresó Gutiérrez.



Este martes el gobernador de Antioquia confirmó una reunión con los diseñadores del proyecto para analizar las filtraciones en la presa y determinar si los estándares en los diseños son acordes con la obra.