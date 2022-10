Gobernador Luis Pérez denuncia que las Farc guardan armas en zonas urbanas

Luis Pérez aseguró que el caso más reciente sucedió en Dabeiba donde fue encontrado armamento, al parecer, de las Farc, guardado por civiles.



“La señora de la casa donde se encontró el armamento dijo que el guerrillero que iba para el campamento a normalizarse las dejó guardadas. Un proceso como una gallina ciega que no sabe nada, no le conviene al país”, indicó el mandatario.



Según el gobernador, la mayor dificultad del proceso de paz es no tener listados e informaciones claras para verificar.



El mandatario insistió en que seguirán verificando el procesom, y que como mandatario departamental, no le pueden prohibir el ingreso a ningún punto de la zona veredal.