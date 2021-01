Golpean a mujer en Medellín por pedir distancia en un ascensor

Un nuevo caso como el ocurrido con Diana Carreño en Bucaramanga , de violencia contra una mujer por pedir distancia en medio de las medidas por el covid-19, esta vez se evidenció en Medellín en un centro comercial, donde en un ascensor la periodista Katalina Vásquez, fue golpeada en la cara.

La mujer relató por medio de las redes sociales que le solicitó a una familia que cumpliera con los protocolos de bioseguridad, el aislamiento y que sólo fueran tres personas en el ascensor, cuando uno de ellos le dio un golpe en el rostro.

La periodista dijo: "Me insultaron, me dañaron el celular y el calvo me metió un puño”.

Indignada la mujer por lo ocurrido, la poca efectividad del Centro Comercial, intentó llamar a la línea de atención 1-2-3 mujer, donde se hacen las denuncias de agresiones a esta población, pero no tuvo respuesta efectiva.

No tienen ni idea como una mujer hace una denuncia, en este momento presencial, me dijeron que la podía ser virtual y le dije indíqueme cómo, pero me indican que el sistema esta caído no le puedo decir, le voy a dar un teléfono para que llame más tarde, ósea, todo en el reino de lo absurdo en el 1-2-3 mujer. dijo en un video que puso en sus redes sociales.

Al conocer lo sucedido, la secretaria de las mujeres de Medellín , Juliana Martínez Londoño, condenó lo ocurrido con Katalina Vásquez y manifestó el apoyo y disposición para acompañarla a través de los mecanismos de atención que implementa la Administración Municipal.

Pido su apoyo para denunciar estos agresores, incluyendo la señora del medio que braveó e insultó, y al Ctro Comercial Florida por su negiglencia. Ah y al bueno para nada del 123 y su línea mujer. Imbéciles así nos matan a diario @AlcaldiadeMed @seguridadmed @QuinteroCalle 😡 pic.twitter.com/EPy7I04k8M — 🦩Katalina V (@katalinavasquez) January 28, 2021

“Verificamos la atención que le brindo la línea 1-2-3 agencia mujer, la cual se dio de acuerdo a los protocolos, brindando la información que ella requería para la situación que enfrentaba. Queremos acompañarla en las acciones legales que decida emprender, la línea 1-2-3 agencia mujer para lo que requiera, rechazamos este tipo de hechos, no se debe presentar ninguna forma de violencia contra las mujeres”, dijo.

Rechazamos la agresión que sufrió @katalinavasquez en el C.C Florida. Manifestamos nuestro apoyo y disposición para acompañarla a través de los mecanismos de atención que implementamos.

Nada justifica las violencias contra las mujeres y debemos rechazarlas en conjunto. pic.twitter.com/bqCH1zMQcw — Juliana Martínez Londoño (@julymartilo) January 28, 2021

Agregó que nada justifica las violencias contra las mujeres y se debe rechazar en conjunto.