Grupo en Facebook confundió esta foto e hizo comentarios xenófobos

El grupo, que tiene más de 13 mil miembros y está en contra de la inmigración, publicó la fotografía y los comentarios racistas no se hicieron esperar: “Trágico”, contestaba uno. “Aterrador. No es posible saber si son hombres o mujeres (...) o si llevan armas y bombas”, comentaba otro de los miembros del grupo.





Johan Slåttavik, quien publicó la foto, declaró que lo hizo como broma “pensando en la diferencia entre la crítica legítima a la inmigración en Europa y el racismo ciego y la xenofobia”. Sin embargo, muchos en realidad creyeron que las sillas del autobús eran mujeres árabes en fila.





La publicación se hizo viral cuando un publicista compartió la imagen y los comentarios en Facebook y expresó: “¿Qué ocurre cuando se publica una foto de un autobús vacío en un grupo asqueroso de Facebook y casi todos creen ver un montón de burkas?”.





“No debería ser legal”, “habría esperado al siguiente autobús”, “bolsas de basura sentadas”, fueron algunos de los comentarios hechos en la foto por quienes rechazan la llegada de inmigrantes de Oriente Medio a Europa.





Le puede interesar también: Esto sucedía hace 10 años y probablemente usted no lo recuerda



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad