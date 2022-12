Gustavo Villegas es incapaz de hacerle daño a nadie: alcalde de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que confía en que el exsecretario de Seguridad, Gustavo Villegas, salga bien librado en la audiencia ante la justicia y pueda defenderse en la audiencia.



“Lo conozco, lo nombré yo, nadie ha intercedido por alguien, conozco a su familia, conozco a su hijo, a su exesposa, a sus hermanas, quienes lo conocen en lo personal saben que es una persona incapaz de hacerle daño a alguien. Antes no hace sino ayudarle a todo el mundo si alguien tiene un problema. Solo espero que en la audiencia él pueda defenderse y responder todo esto”, manifestó.



Por otro lado, el mandatario local aseguró que le duele lo que viene sucediendo con el exsecretario, pero que confía en que tanto él como la justicia salgan bien librados y todo se dé en el marco de la legalidad.



“En lo personal estos temas duelen, cómo no va a doler y lo único que quiero es que Gustavo salga bien librado en la audiencia, que pueda presentar su defensa y, por supuesto, siga avanzando para bien del país. Sin embargo, la instrucción es clara, combatir la ilegalidad”, enfatizó.

“Lo único que quiero es que esto salga bien para él, para la ciudad y para el país”, añadió.



Además, el mandatario de la capital del Antioquia dijo que confía en que Villegas no haya negociado con delincuentes a sus espaldas.



“Espero que no (haya negociado a escondidas) pero eso lo tiene que demostrar la Fiscalía y definirse en la audiencia. No sabemos si era que entregaba información a cambio de dinero o que tenía conversaciones”, manifestó Gutiérrez.



Finalmente, hizo énfasis en que la única instrucción que él como mandatario ha dado es la de combatir con contundencia las estructuras delincuenciales en el marco de la legalidad.



Nunca consideré que Gustavo Villegas estuviera en la corrupción: Sergio Fajardo

Publicidad

El exalcalde de Medellín Sergio Fajardo confirmó que el hasta ayer secretario de Seguridad de la ciudad, Gustavo Villegas, sí trabajó para su administración.



“Trabajó conmigo en la Alcaldía y con Alonso Salazar que era secretario de Gobierno en el proceso de reinserción de los grupos paramilitares que tuvieron los primeros desmovilizados en diciembre de 2003. Gustavo trabajó conmigo todos los 4 años de la Alcaldía y alcanzó a ser secretario de Gobierno hasta 2007”, explicó Fajardo.



Según la Fiscalía, Villegas les entregaba información confidencial a cabecillas de la Oficina de Envigado, a lo que Fajardo se mostró sorprendido.

“No consideré que estuviera en la corrupción, pero él estaba en el proceso de reinserción”, añadió.



Por otra parte, el exalcalde y ahora precandidato presidencial Sergio Fajardo recordó que el papá de Gustavo Villegas fue el primer presidente del banco Conavi.