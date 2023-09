Habitantes de Barbosa y Girardota entraron en paro, ante negativa de retirar el peaje El Trapiche

La autopista norte se encuentra colapsada luego de que la comunidad de Barbosa decidiera entrar a paro indefinido y bloquear la importante vía nacional a la altura del peaje El Trapiche.

Esto se generó luego de que en la reunión que se tenía prevista hace varias semanas, entre el comité no más peajes, la concesión Vinus y la gerente de proyectos de la Agencia Nacional de infraestructura, Gloria Inés Cardona, no fuera posible establecer el diálogo, pues la gerente no asistió y en su lugar mandó a unos encargados en calidad de mensajeros, los cuales ni siquiera tenían la capacidad de hacer acuerdos. Uno de los integrantes del comité, Oscar Gutierrez reaccionó de esta manera.

“Mandaron unos payasos que no tienen poder de decisión para intentar aplacar la situación, pero la comunidad está cansada de tanto engaño y de tanto robo, porque cada vez que queremos circular en el área metropolitana nos sacan de 2700 hasta 29000 pesos”

Los voceros de la ANI tenían la intención de aplacar a la comunidad y postergar las negociaciones a pesar de no poder dar fechas claras. Ante el desplante las conversaciones fueron mínimas y la decisión fue entrar en paro indefinido, bloqueando el paso de la autopista hasta que obtengan una respuesta clara sobre una reunión con los directivos.

