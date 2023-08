Hombres armados pintaron grafitis de falso frente del ELN en La Unión, Antioquia

Hombres armados ingresaron a un cultivo de flores en La Unión, Antioquia , y rayaron las paredes con grafitis de supuestos frentes del ELN. Las autoridades desmienten que sean integrantes de esa guerrilla y verifican si otros grupos criminales buscan desacreditar el cese al fuego.

Esta incursión armada ocurrió en la vereda San Juan en esa localidad del Oriente del departamento, donde los hombres armados sin identificar ingresaron a una empresa que cultiva flores para exportación e intimidaron a los vigilantes.

Extrañamente hombres armados hicieron pintas del ELN en La Unión #OrienteAntioqueño. Es de anotar que ese grupo no tiene frentes numerados y que hace dos décadas desaparecieron de este Territorio. Quién estará intestado en desacreditar el cese bilateral del fuego y la Paz Total?. pic.twitter.com/uQBSJWURUk — Oriéntese Periodismo de Opinión (@OrienteseTV) August 10, 2023

Aunque no se llevaron nada, sí procedieron a pintar con grafitis las paredes del exterior y dentro de una oficina que indican “Frentes 36 y 37 del ELN”. Sin embargo, las autoridades de inteligencia confirmaron que esa guerrilla no tenía nada qué ver con esa incursión porque desde hace décadas no hace presencia en la zona y, sumado a eso, esos frentes no existen en el ELN.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, señaló que se desconoce qué grupo está detrás de eso y si hay algún interés de desacreditar el cese al fuego con la guerrilla del ELN.

"Claramente la inteligencia que nos han dado la fuerza pública es que, al parecer, eso sería por otros grupos delincuenciales que quieren hacerse parar por le ELN para alguna manera generar confusión con el proceso de cese al fuego con ese grupo", sostuvo.

No sería el único caso, pues el Ejército confirmó que el día del enfrentamiento con disidentes de las Farc en zona rural de Briceño fue lanzada una pañoleta con colores y siglas del ELN. Por lo que son casos que ya están en manos de los comité de verificación, según el coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía de Antioquia.

"Con unos grafitis alusivos al ELN que son procesos de verificación por parte del mecanismo pero no se ha tenido ningún tipo de información o de amenaza en el departamento de Antioquia", manifestó.

Hay que señalar que en esa zona del Oriente hay presencia del Clan Oriente que es un reducto de grupos paramilitares y de bandas criminales del área metropolitana de Medellín.

